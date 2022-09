Kultur im Sparkassensaal: Sechs etwas andere Konzerte

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wie berichtet, organisiert die Wiener Eventagentur „Vienna-Classics“ einen neuen Kulturreigen im Sparkassensaal. Letzten Freitag wurde das Programm von Agenturchef Gerhard Grainer und Sparkassenvorstand Klaus Lehner offiziell präsentiert. Letzterer freut sich, „dass nach den vielen Einschränkungen für Künstler durch Corona, der Saal wieder für Konzerte genutzt werden kann“.

„Wir zeigen, wie Ensemble-Arbeit tatsächlich passiert und spielen alles von Volksmusik bis Jazz.“

Veranstalter Gerhard Grainer verspricht ein sehr abwechslungsreiches Programm „von Klassik über Jazz bis Pop mit wirklichen Top-Künstlern“. Er bringt zwei ungewöhnliche Instrumental-Ensembles und an vier Abenden namhafte Sänger nach Wiener Neustadt. Den Anfang machen „Trombone Attraction“, am Donnerstag, dem 22. September, um 19.30 Uhr mit „Ode an die Frechheit“. Raphael Stieger, einer der Trompeter: „Wir zeigen, wie Ensemble-Arbeit tatsächlich passiert und spielen alles von Volksmusik bis Jazz.“

Der „Rosenheim-Cop“ Max Müller singt am 1. Dezember Weihnachtslieder in neun Sprachen. Am 9. Februar interpretiert Wolf Bachofner („Schnell ermittelt“) berühmte Hits auf Wienerisch: „Das ist spannend, lustig und berührend zugleich.“ Die „Velvet Voices“ bringen am 30. März ihr Programm „Zeitgemäß“ auf die Bühne und Adi Hirschal am 25. Mai seines mit dem Namen „Da stimmt was nicht“. Den Abschluss bildet am 15. Juni die „Vienna Clarinet Connection“ mit einer Hommage an Wien.

Grainer: „Wir hoffen natürlich auf einen Erfolg, damit wir bald in die Planung für das nächste Jahr einsteigen können. Es ist mir eine große Freude für den schönen Saal zu planen.“

Karten für die Konzerte und ein Abo: www.oeticket.at

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.