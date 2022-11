Landtagswahl: Bodenschutz und Mobilität als Thema der Grünen

Acht Frauen und sieben Männer ziehen für die Grünen im Bezirk in die Landtagswahl. Neben bekannten Stadt- und Gemeinderäten sind auch neue Gesichter mit dabei – so wie das Katzelsdorfer Duo Sigrun Scheel und Herbert Hübl, den Spitzenkandidatin Selina Prünster im Gespräch mit der NÖN hervorhebt: „Herbert Hübl macht großartige Arbeit in Katzelsdorf, wo unter anderem der S4-Ausbau ein Thema ist, der Belastungen bringt. Er spricht viel mit den Leuten und scheut sich auch nicht, lästig zu sein.“

„Drei Viertel der Jungen geben an, dass sie auf Aktivitäten verzichten müssen, weil das Öffi-Angebot fehlt, das müssen wir ändern.“

Inhaltlich will Neustadts Stadträtin und Stadtparteichefin Prünster mit den Themen Bodenschutz und Mobilität punkten. Beim Boden sieht sie die Zeit für einen Aufbruch gekommen – sinnbildlich ebenso wie wortwörtlich: Es solle nicht nur Versiegelung verhindert, sondern auch mit der Entsiegelung von Flächen begonnen werden. Bei der Mobilität will Prünster bei den Angeboten für die Jugend ansetzen: „Drei Viertel der Jungen geben an, dass sie auf Aktivitäten verzichten müssen, weil das Öffi-Angebot fehlt, das müssen wir ändern.“ Sie erwartet sich davon einen großen Effekt: „Wenn wir bei der Mobilität die Jugendlichen erreichen, holen wir damit letztendlich alle ab.“

