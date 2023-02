Linkswalzer am Opernball: Großer Auftritt für "UTSC Dancefire"

144 Debütanten-Pärchen werden am kommenden Donnerstag in der Staatsoper ihren großen Auftritt haben. Aus Wiener Neustadt sind vom Verein „UTSC Dancefire“ gleich drei dabei. „Wir haben uns schon für den letzten Opernball beworben, der aber dann doch wegen Corona abgesagt wurde – jetzt hat es doch geklappt“, erzählt Vereinsobmann Florian Kühteubl, der auch selbst am Parkett stehen wird.

Bereits im September des Vorjahres wurde unter den strengen Augen einer Jury vorgetanzt, die dann eine Auswahl trafen. Für drei Paare laufen seitdem die Vorbereitungen, in den vergangenen Tagen wuden die letzten Proben direkt in der Staatsoper absolviert. Einstudiert werden muss eine Choreographie, dazu muss Linkswalzer aufs Parkett gelegt werden. „Wir machen viel Formationstanz, deswegen wird die Choreographie nicht das Problem sein“, hofft Florian Kühteubl, der aber auch betont: „Es ist natürlich etwas ganz Besonderes für uns. Das Ambiente mit der großen Kulisse ist unbeschreiblich, dazu schauen uns Millionen Menschen im Fernsehen zu – da werden wir schon ein bisschen nervös sein.“

Eine „Debütanten-Karte“ um 120 Euro müssen sich die Tänzer übrigens selbst zahlen, auch für Kleid und Frack müssen die Debütanten selbst sorgen – immerhin dürfen Krönchen (Tiara) und Manschettenknöpfe behalten werden. Die Tänzer nehmen das aber gerne in Kauf, wie Florian Kühteubl sagt: „Es ist eine Ehre, so etwas macht man nur einmal im Leben.“

