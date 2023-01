Wr. Neustadt „Magischer Laden“ vorläufig gerettet

Lesezeit: 2 Min VM Vanessa Maurer

Junior-Chef Lukas und Nicole Steinacher haben weiter geöffnet. Foto: Vanessa Maurer

C rowdfunding-Aktion in der Wr. Neustädter Innenstadt war ein Erfolg – in der Bahngasse bleibt es magisch.