MedAustron: Neuer Behandlungsraum bringt noch mehr Hoffnung

Ohne das Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum MedAustron hätten Eleonara (12) und Arthur (9) wohl noch schwer mit dem Krebs zu kämpfen. Jetzt können die beiden Kinder wieder ein normales Leben führen. „Man braucht keine Angst vor der Behandlung zu haben, ich habe immer gewusst, was passiert und mich sehr gut aufgehoben gefühlt“, so Eleonara.

Berührend: Eleonora und Arthur erzählten über ihre Behandlung. Foto: Fotos: Baldauf

Im Rahmen der Veranstaltung „MedAustron: Next Level“ wurde in den Kasematten zurück und in die Zukunft geblickt. Rund 1.400 Patienten sind bisher behandelt worden, alleine heuer werden es 500 sein. Erst vor kurzem wurde der dritte und letzte Behandlungsraum in Betrieb genommen. Er verfügt über eine „Gantry“ und die Möglichkeit, den Protonenstrahl aus unterschiedlichen Winkeln auf Tumore zu lenken. Dafür brauchte es eine etwa 220 Tonnen schweren Konstruktion, die äußerst präzise arbeiten muss. Ein neun Meter hohes Drehgestell aus Stahl und mehrere tonnenschwere Elektromagnete zur Lenkung der geladenen Teilchen bilden die Gantry, die – für die Behandelten unbemerkt – für die neue Flexibilität sorgt.

ie flexible Strahlapplikation erleichtert den Weg zum Tumorgewebe und erzielt die optimale Schonung des gesunden Gewebes und wird es ermöglichen, das Behandlungsspektrum auszuweiten. Ärztlicher Direktor Eugen B. Hug: „Unsere Ziele in der Zukunft sind, diese Hochpräzisionstherapie noch mehr Patienten anzubieten, aber auch eine quantitative Steigerung durch die Erweiterung unseres Indikationsspektrums zu erzielen.“ Für ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist „MedAustron ein Hoffnungsprojekt, das Menschen hilft, wieder Lebensqualität zu erlangen, und wir sind stolz, ein international bedeutendes Zentrum wie dieses in Niederösterreich zu haben“.

„Der Meilenstein – die Fertigstellung des letzten Behandlungsraums – ist ein emotionaler Moment.“

MedAustron Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Schneeberger

Bis heute gäbe es weltweit nur wenige Projekte wie diese auf Augenhöhe, meinte Minister Martin Polaschek, „damit stärken wir Österreich als Wissenschaftsstandort und werden für die Forschung in diesem Bereich noch attraktiver.“ MedAustron Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Schneeberger ergänzte: „Der Meilenstein – die Fertigstellung des letzten Behandlungsraums – ist ein emotionaler Moment. Denn es hat viel Mut gekostet, das Projekt MedAustron zu etablieren, es war ein Paradebeispiel des erfolgreichen Miteinanders.“

Investition war es wert

