Am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten verwies Mikl-Leitner darauf, dass Wiener Neustadt bereits bisher im Kampf gegen Corona "ganz viel gemacht" habe. Genannt wurden von der ÖVP-Politikerin unter anderem der Ausbau der Teststraßen in der Statutarstadt und die Errichtung von Drive-in-Teststationen.

Gefordert sei in Wiener Neustadt in den kommenden Tagen auch das Rote Kreuz, das im Bundesland "immer und überall dabei" sei, wie Mikl-Leitner es ausdrückte. Die für die Ausreisetests benötigten Stationen werden auch mit Mitgliedern der Rettungsorganisation besetzt sein, kündigte Josef Schmoll, der Präsident des niederösterreichischen Roten Kreuzes, an. Zudem sei die Wiener Neustädter Bezirksstelle mit dem Magistrat in Kontakt und sorge so für die nötige Feinabstimmung.

Kritik von FPÖ-Landbauer

Vor einem "größtmöglichen Chaos infolge der scharfen Kontrollen" warnte am Dienstag Landbauer. Der FPÖ-Politiker - selbst ehemals Stadtrat in Wiener Neustadt - bezeichnete es in einer Aussendung als "schlichtweg unmöglich, dass man binnen kürzester Zeit mehr als 40.000 Ein- und Auspendler sowie rund 15.000 Öffi-Passagiere kontrolliert". Ein solcher Schritt könne "nur Politikern einfallen, die meilenweit von den Lebensrealitäten entfernt sind".

Ins Spiel brachte Landbauer auch die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in der Statutarstadt, die am Montag 317 betragen hatte. "ÖVP und Grüne stellen eine ganze Stadt unter Generalverdacht, obwohl aktuell gerade einmal 0,63 Prozent der Wiener Neustädter Bürger positiv getestet worden sind."