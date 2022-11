„Milch und honig“-Festival: Musik mit „Zutat“

Werbung

„Ton sehen. Bild hören. Tanz spüren“ lautet das Motto des neuen „Milch & Honig“-Festivals in den Kasematten, das der Klarinettist Christoph Zimper als Intendant leiten wird. Er hat mit zwei außergewöhnlichen Konzerten in den letzten Wochen die Musikfans begeistert.

Von 14. April bis 12. Mai sind für das neue Kulturfestival acht neue Konzertformate und damit außergewöhnliche kulturelle Erlebnisse geplant. Der Neo-Intendant: „Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe – vor allem, weil sie nicht irgendwo stattfindet, sondern ‚zu Hause‘. Gleichzeitig freue ich mich auf die Ergebnisse all der großartigen Künstler aus Musik, Videokunst, Tanz, Malerei und mehr, die bei ‚Milch & Honig‘ etwas gemeinsam erschaffen.“ Beim „Milch und Honig“-Festival ist ein Konzert nicht mehr bloß ein Konzert, sondern die Musik wird mit weiteren „Zutaten“ wie Malerei, Videokunst, Tanz, Poesie, Sand-Animation oder auch Finsternis und Meditation verschmelzen.

Damit wird „das klassische Konzert neu gedacht“. In den eigens kreierten Konzerten mit acht unterschiedlichen Herangehensweisen, werden dem Publikum Konzerterlebnisse geboten, die es so noch nicht kennt.

Den Anfang macht am 14. April „Der kleine Prinz“ mit Musik von fünf international bekannten Performer Composern, die die Geschichte neu vertonten. Beim „Concert in the Dark“ am 15. April bekommt man vom „Vision String Quartet“ genau das – ein Konzert in absoluter Finsternis. Beim „Liedermalen“ am 23. April erwartet die Besucher Gesang, Malerei und Bildhauerei.

Danach folgen „Neue Kunst auf alten Wänden“ (28. April), „The Mozart Sound healing“, (30. April) „Schubert, as I know“ (5. Mai), ein „Silent Concert“ im Café Tscherte (7. Mai) und „Die verklärte Nacht – und wie es dazu kam“ (12. Mai).

Tickets sind ab sofort an allen Infopoints der Stadt sowie auf www.webshop-wn.at erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf www.milchundhonig-wn.at

