Die Nachtbereitschaft der Feuerwehr Wiener Neustadt rückte unverzüglich an. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte bereits der Baum und der darunter befindliche Sperrmüll in voller Ausdehnung. "Durch die Feierlichkeiten im Stadtinneren am Faschingdienstag hielten sich mehrere Schaulustige im Gefahrenbereich auf um mit ihren Handys zu fotografieren und zu filmen", so Einsatzleiter Sigmund Spitzer, der die Schaulustigen auffordern musste, den Gefahrenbereich zu verlassen.

Reges Personenaufkommen rund um Gefahrenbereich

Der Brand wurde mittels Schnellangriffseinrichtung abgelöscht und im Anschluss der Baum sowie das Brandgut auf weitere Glutnester untersucht und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Durch die Brandeinwirkung auf den Baum verloren einige Äste ihre Tragfähigkeit und mussten mittels Steckleiter und Motorkettensäge entfernt werden. Da der Spielplatz angrenzt und im betroffenen Bereich auch ein reges Personenaufkommen herrscht wurde der Bereich großräumig mittels Absperrband abgesperrt und in der Früh die Gemeinde verständigt.