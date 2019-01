Aus bislang unbekannter Ursache brannte eine Müllinsel in der Nacht auf Donnterstag in der Julius Willerth Gasse fast vollständig aus.

Nächtlicher Einsatz für Feuerwehr: Müllinsel in Flammen .

Um kurz nach 2 Uhr früh meldete die Polizei Wiener Neustadt den Brand. Als die Nachtbereitschaft der Feuerwehr am Einsatzort ankam war die Müllinsel bereits im Vollbrand. Sofort wurde unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung begonnen. Die massive Bauweise des Müllplatzes und die Entfernung zum nächsten Gebäude wirkten sich positiv aus und es konnte, dank des sofortigen direkten Löschangriffes, rasch "Brand aus" gegeben werden.

Wissenswert: Nachtbereitschaft bei der Feuerwehr

In Wiener Neustadt ist man von der Zentrale am Babenbergerring aus für das gesamte Gemeindegebiet zuständig. Ungefähr 1300 Einsätze fährt die Feuerwehr Wiener Neustadt jährlich. Um die rund 150 freiwilligen Mitglieder der Feuerwehr nicht jede Nacht aus dem Bett per Funkrufempfänger zu holen, führte man bereits 2008 eine sogenannte Nachtbereitschaft eingeführt.

Vier ehrenamtliche Mitglieder schlafen im Feuerwehrhaus und sind somit die Speerspitze bei allen Einsätzen. Die Ausrückzeit, also jene Zeit vom Eintreffen des Notrufs bis zum Verlassen des ersten Fahrzeuges der Fahrzeughalle, konnte an die Zeiten einer Berufsfeuerwehr angepasst werden.