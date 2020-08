Bisher ist es eine zahnlose Verordnung des Gemeinderats: Zwar gibt es in der Innenstadt seit Jahren ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen – von der Polizei darf es allerdings nicht exekutiert werden. Das dürfte nur der Ordnungsdienst der Stadt, der von den „Problemfällen“ aber nur „ermahnen“ durfte.

Wie die NÖN in den letzten Ausgaben berichtete, hat die Innenstadt ein Problem mit der Drogenszene, vor allem mit Personen, die verschriebene „Ersatzdrogen“ einnehmen. Das allerdings oft in Kombination mit Alkohol, was den Zustand der Personen nicht gerade verbessert.

Das NÖ Polizeistrafgesetz soll nun dahingehend geändert werden, dass die Exekutive bei Missachtung des Alkoholverbots Strafen verhängen darf. Ein entsprechender Entwurf wurde bereits ausgearbeitet und soll bald von der Landesregierung beschlossen werden. Im Falle des Falles kann so eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro ausgesprochen werden – falls diese nicht bezahlt werden kann, ist eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Wochen fällig. Zudem soll die Polizei die Getränke entsorgen dürfen.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger erhofft sich von den Änderungen vor allem für die Innenstadt eine Verbesserung der Situation: „Es ist eine langjährige Forderung der Stadt, wir haben die Initiative im Land vorangetrieben. Gerade in Wiener Neustadt gibt es immer wieder Probleme mit Alkohol im öffentlichen Raum, etwa in den Fußgängerzonen. Die Anpassung wäre ein Meilenstein in der Sicherheitspolitik des Landes.“

Nicht zuletzt erhofft sich der Stadtchef dadurch eine Belebung der Innenstadt – wie die NÖN berichtete, hat die Alko- und Drogenszene in den letzten Monaten zahlreiche Besucher (aber auch Geschäftsleute) verärgert.