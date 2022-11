Neues Fotobuch: Die Greißler der Stadt

Historiker Günter Wiesenhofer hat es schon wieder getan: Nach Büchern über ehemalige Kaffeehäuser, Fleischer und Gasthäuser hat er sich diesmal den Greißlern und Gemischtwarenhändlern der Stadt gewidmet. Stolze 272 Seiten hat sein neuestes Werk mit zahlreichen Fotos, „von denen viele noch nie gezeigt wurden“, wie er der NÖN berichtet. Rund 500 ehemalige Geschäfte sind in dem Buch namentlich erwähnt, die Recherche dafür dauerte immerhin fast zweieinhalb Jahre.

Die Buchpräsentation findet am 25. November um 18.30 Uhr im Café Stadler statt. Das Buch erscheint im Eigenverlag und in einer geringen Auflage und kann nur bei Günter Wiesenhofer unter 0660/1969056 oder per E-Mail hello-wisi@gmx.at erworben werden.

