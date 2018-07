Das neue Programm der Schiene „F.I.T. – Film im Theater“ ist fixiert: Fünf Filme werden bis Ende des Jahres im Stadttheater im Rahmen des Programmes gezeigt.

Den Auftakt macht das erst heuer erschienene Drama „Erik & Erika“. Der Film, der am 20. September vorgeführt wird, erzählt die Geschichte des Skirennläufers Erik Schinegger, der 1966 als „Erika Schinegger“ Weltmeisterin im Abfahrtslauf wurde. Im neuen Programm findet sich auch ein Film, über den die NÖN bereits berichtet hat: „Die Stadt ohne Juden“ wurde Anfang des Jahres von Historiker Werner Sulzgruber anlässlich des Gedenkjahres 2018 für das Programm vorgeschlagen. Der Film lief bereits am 13. Oktober 1924 im Wiener Neustädter Zentral-Kino über die Leinwand und löste Demonstrationen aus. Nun wird er nach über 90 Jahren wieder gezeigt.

„Ich freue mich natürlich, dass die Idee aufgenommen wurde, und halte dies im Gedenkjahr 2018 auch für wichtig, vor allem angesichts der Verbindungen zu Wiener Neustadt“, so Sulzgruber. Der Stummfilm wird am 14. November mit Live-Klavierbegleitung des Virtuosen Gerhard Gruber im Stadttheater zu sehen sein. Was laut Sulzgruber, der den Film bereits in Wien auch im Rahmen einer Ausstellung gesehen hat, besonders wichtig ist: Die Zuseher sollten eine Vor-Information zum Film bekommen, „sodass man mit dem Gezeigten besser umgehen kann“. Laut Christoph Dostal, Künstlerischer Leiter des Stadttheaters, wird noch über den Sommer an den Programmpunkten der einzelnen Filme gefeilt.