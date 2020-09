Am Areal der Abfallwirtschaft entsteht aktuell ein neues Wertstoffsammelzentrum. Ab Mitte Oktober kann dort täglich von 7 bis 22 Uhr Müll entsorgt werden. „Die richtige Müllentsorgung ist wesentlicher Bestandteil eines bewussten Umgangs mit unseren Umweltressourcen. Daher ist es mir ein Anliegen, auf diesem Gebiet optimal aufgestellt zu sein und die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. Mit unserem neuen Wertstoffsammelzentrum und den gebotenen Serviceleistungen stellen wir sicher, dass einer vorbildlichen Mülltrennung für eine optimale Kreislaufwirtschaft nichts im Wege steht“, meinte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) bei der Präsentation des neuen Zentrums.

Stadtrat und wnsks-Aufsichtsratsvorsitzender Franz Dinhobl (ÖVP) betont den Service-Charakter der Einrichtung: „Wir haben darauf geachtet, den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden und den Umgang mit der Abfallentsorgung zu erleichtern.“ Alle kostenpflichtigen Abfälle werden selbstständig durch den Kunden mittels Einfahrts- und Ausfahrtswaage verwogen. Bei der Einfahrtswaage wählt man am Waagen-Display den Button mit der betreffenden Müllart, dadurch ergibt sich der Preis. Rechnung und Lieferschein werden – je nach Kundenwunsch – postalisch oder per Email zugeschickt. Als Zahlungsmöglichkeiten werden Zahlschein, Bankeinzug oder PayPal angeboten.

„Service Card“ ermöglicht Zutritt

Der Zutritt und die Verrechnung der kostenpflichtigen Müllsorten erfolgt kontaktlos über die neue „Service Card“. Sie kann online unter www.servicecard-wn.at bestellt werden, sie ist auch in der Bürgerservicestelle im Neuen Rathaus, bei der wnsks in der Ungargasse und bei der Abfallbehandlungsanlage in der Raketengasse erhältlich. Die Karte kostet einmalig 20 Euro.