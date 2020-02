Die Erfolgsgeschichte des Media-Shops schreibt das nächste Kapitel: Am 29. Februar wird im Einkaufszentrum der Merkurcity eine weitere Filiale auf einer Fläche von 90 Quadratmetern eröffnet.

„Nach den Verkaufsshops im Donauzentrum Wien und in unserem Headquarter Neunkirchen ist ein Standort in Wiener Neustadt der logische nächste Schritt. Wir sind seit 2018 Mitglied der Leitbetriebe Österreich und unsere innovativen Produkte, die man aus TV und Internet kennt, sind vor allem in den letzten Jahren ein ganz wichtiger und fixer Bestandteil des stationären Handels geworden“, erklärt Geschäftsführerin Katharina Schneider die Beweggründe.

Sie hat auch viel ganz persönlichen Bezug zum neuen Standort: „Das reicht von meiner eigenen Schulzeit bis hin zu Freunden und Freizeitaktivitäten, somit freue ich mich besonders.“

Katharina Schneider ist aktuell auch jeden Dienstag bei der Puls4-Start-up-Show „2Minuten - 2Millionen“ zu sehen.