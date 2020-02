LPD N

Anschließend wurden am 1. November insgesamt zwölf Bezahlvorgänge mit der gestohlenen Bankomatkarte durchgeführt. Es entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt Josefstadt unter der Telefonnummer 059133-3393 erbeten.