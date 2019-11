LPD NÖ

Ein bisher unbekannter Täter hat am 26. August 2019, gegen 12.00 Uhr, einem Mann im Zuge eines Geldwechseltricks in Wr. Neustadt einen vierstelligen Eurobetrag gestohlen. Der Täter habe das Opfer gebeten, eine 2-Euro-Münze in zwei 1-Euro Münzen zu wechseln und dürfte dabei das Bargeld gestohlen haben.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 erbeten.