Rauchmelder und Zivilcourage retteten Leben .

Sonntagnacht trafen mehrere Notrufe in der Alarmzentrale am Babenbergerring ein: Ein Wohnungsbrand in der Leithafeldgasse in einem Reihenhaus wurde gemeldet. Sofort wurden die Nachtbereitschaft und der diensthabende Einsatzzug über Pager alarmiert. Ein Tanklöschfahrzeug rückte sofort aus und traf nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle ein.