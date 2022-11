Schauriges in der Burg

Heuer ist es wieder soweit: Am Freitag, dem 18. November, steht „Kultur in der Burg“ am Veranstaltungskalender der Stadt. Dabei wird es heuer „schaurig schön“ von 18.30 bis 22 Uhr, denn das heurige Event in der Militärakademie steht unter dem Motto „Zauberhafte Burg“ – es werden sich also zahlreiche geheimnisvolle Gestalten in dem alten Gemäuer herumtreiben.

„Kultur in der Burg“ erweckt Zauberer, Hexen, Feen, Geister und Gespenster mit Musik, Schauspiel, Erzählung und Gesang zum Leben und bietet so den Besuchern des Events die Möglichkeit, ganz in eine mystische Welt einzutauchen.

Zu hören und zu sehen sind heuer: die Bläsergruppe und die Orchesterakademie der Josef Matthias Hauer-Musikschule, der Chor „4VoiceZ“, die „Wiener Neustädter Comedienbande“, das „Trio Amabile“, das „SOG.Theater“ und „Miss Kater & Band“. Tickets für „Kultur in der Burg“ gibt es unter www.webshop-wn.at und beim Infopoint im Alten Rathaus.

