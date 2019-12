Gelegenheit macht Diebe: Das trifft wohl auf einen Vorfall Mitte der Vorwoche in der Innenstadt zu. Unbekannte Täter stahlen zwei riesige und mehrere Kilo schwere „Depot-Postsäcke“, die in der Schulgasse kurzfristig in einem Haus abgestellt wurden.

Wer für die Tat verantwortlich ist, ist unklar, von den zwei Postsäcken fehlt nach wie vor jede Spur.

Post: Großteils Werbung erbeutet

Seitens der Post bestätigt man den Vorfall, man habe Anzeige bei der Polizei erstattet. So etwas komme aber extrem selten vor, betont Post-Sprecher David Weichselbaum gegenüber der NÖN. Laut ihm dürften die Diebe nur wenig Freude mit den Postsäcken haben, „großteils handelte es sich bei dem Inhalt um Werbung“, so Weichselbaum. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass Briefe erbeutet wurden. „Wir warten auf die Rückmeldungen von eventuell geschädigten Kunden“, meint David Weichselbaum, „der Fall wird derzeit geprüft.“ Bei einem Schadensfall würde die Post haften.