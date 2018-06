Der 40-Jährige soll zwei E-Bikes, ein Mountainbike und Elektrowerkzeug im Gesamtwert von 11.500 Euro gestohlen haben. Der Beschuldigte war laut Polizeiangaben von Montag geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Der Mann soll in der Nacht auf den 12. November 2017 einen Einbruchsdiebstahl in eine Werkstatt und drei Diebstähle aus unversperrten Garagen und Pkws begangen haben. Dabei hatte ein Anrainer ein verdächtiges Fahrzeug mit slowakischem Kennzeichen bemerkt. Laut Ermittlungen des Landeskriminalamtes war ein 40-Jähriger mit dem Kfz unterwegs. Auch Tatortspuren wurden ausgewertet. In Folge wurde ein EU-Haftbefehl gegen den Slowaken erlassen. Der Verdächtige wurde Ende Mai gefasst und vergangenen Dienstag nach Österreich überstellt.