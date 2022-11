Soziales Jahr beim Roten Kreuz gestartet

Ein Freiwilliges Sozialjahr (FSJ) beim Roten Kreuz – das ist seit Oktober auch in der Bezirksstelle Wiener Neustadt möglich. Mit Hannah Steinreiber, Julia Thurner und Sophie Wallner nutzen gleich drei neue Mitarbeiterinnen das Angebot – sie befinden sich aktuell in der Ausbildung zu Rettungssanitäterinnen und werden die nächsten neun Monate ihr Freiwilliges Sozialjahr absolvieren.

Bereits nach den ersten Wochen sind sich alle drei einig, mit dem FSJ beim Roten Kreuz Wiener Neustadt die richtige Wahl getroffen zu haben. Nach dem ersten Theorieteil konnten auch in der Praxis bereits erste Erfahrungen gesammelt werden. „Man lernt viel, vor allem was das Zwischenmenschliche angeht. In der Schule ist das Soziale leider viel zu kurz gekommen. Umso mehr gefällt uns die Tätigkeit und vor allem der Rückhalt innerhalb des Teams“, so die Rückmeldung der drei im Gespräch mit Bezirksstellenleiter Stefan Koppensteiner und dem Verantwortlichen für das Freiwillige Sozialjahr beim Roten Kreuz Wiener Neustadt Mato Brcinovic.

Beim Roten Kreuz Wiener Neustadt kann man das FSJ im Bereich Rettungsdienst absolvieren – die dafür nötige Rettungssanitäter-Ausbildung ist dabei bereits Teil davon und findet gemeinsam mit den Zivildienern statt. Daraus ergeben sich auch die möglichen Starttermine im Jänner, April, Juli oder Oktober.

Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 18 Jahren, physische und psychische Belastbarkeit sowie Interesse und Bereitschaft, sich sozial zu engagieren. Bewerben können sich alle Interessierten unter www.rkwn.at oder direkt bei Mato Brcinovic via E-Mail an mato.brcinovic@n.roteskreuz.at.

