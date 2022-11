SPÖ im Landtagswahlkampf: Mehr Sicherheit, mehr Gesundheit

Mit zwei Dauer-Themen geht Vizebürgermeister Rainer Spenger als SPÖ-Spitzenkandidat für den Bezirk in den Landtagswahlkampf: Gesundheit und Sicherheit. „Dringend notwendig sind zusätzliche Kassenärzte am Land und eine Aufstockung des Personals im Landesklinikum inklusive besserer Arbeitsbedingungen“, so Spenger bei einem gemeinsamen Termin mit Landesparteichef Franz Schnabl.

Zudem will er sich weiterhin für ein – von ÖVP und FPÖ bislang abgelehntes – Wachzimmer am Bahnhof einsetzen: „Hier geht es auch um das subjektive Sicherheitsgefühl am größten Bahnknotenpunkt Niederösterreichs“, sagt Spenger. Grundsätzlich will er sich für eine Personalaufstockung bei der Polizei einsetzen.

Nicht zuletzt fordert der Stadtparteichef eine „geballte Offensive für leistbares Leben“. Dazu zählt auch ein Vorschlag Spengers, den er im Sommer präsentiert hat: „In den nächsten fünf Jahren sollen 5.000 neue 500-Euro-Wohnungen in Stadt und Bezirk entstehen. Ich habe mit mehreren Genossenschaften gesprochen, die mir bestätigen, dass das möglich wäre, wenn die Gemeinden das Projekt unterstützen, indem sie Grundstücke im Baurecht zur Verfügung stellen.“

