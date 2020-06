Staatsanwälte ziehen in die Innenstadt .

Es ist ein Mega-Deal für die Sparkasse: Die Wiener Neustädter Staatsanwaltschaft mit rund 40 Mitarbeitern wird vom Landesgericht in die Fußgängerzone Neunkirchner Straße übersiedeln und dort in das Gebäude des Sparkassensaals einziehen. Bis zum Frühjahr nächsten Jahres soll es soweit sein, die Sparkasse investiert 1,6 Millionen Euro in den Umbau des Gebäudes.