Gerichtsprozess: Partygeherin wusste nichts von ihrer Corona-Infektion

Die Aufregung war am 1. November groß, als bekannt wurde, dass eine positiv auf Corona getestete junge Frau auf der Halloween-Party mit tausenden Besuchern in der Arena Nova gewesen ist. Sie stand jetzt wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft warf der jungen Frau vor, dass sie am 30. Oktober eine SMS und am 31. Oktober einen Absonderungsbescheid bekommen haben müsse und trotzdem zu der Party gefahren sei.

Die Ternitzerin (17) bekannte sich nicht schuldig und gab an, beide Nachrichten nicht bekommen zu haben. Sie sei am Freitag, dem 29. Oktober, in einer Apotheke in Neunkirchen zum Testen gewesen, „weil ich schon am 30. Oktober fortgehen wollte.“ Allerdings habe sie das Testergebnis nie erhalten, womit sie den Samstagabend zu Hause verbrachte. Am Tag der Halloween-Party habe sie im Beisein ihrer Mutter einen „Wohnzimmertest“ gemacht, der negativ war. Mit diesem sei sie ganz legal abends auf die Party gegangen.

In der Arena Nova habe sie dann vom Veranstalter eine Nachricht bekommen, der sie zu einem Treffen bestellte, wo dann ein weiterer Test gemacht wurde, der positiv ausfiel. „Ich war davon völlig überrascht, fühlte mich auch nicht krank.“

Laut Aussage des Veranstalters hat sich an diesem Abend eine unbekannte Frau an die Security gewandt und mitgeteilt, dass die Frau Corona-positiv sei. So habe man angefangen, nach ihr zu suchen.

Bezirkshauptmannschaft mit falscher Nummer

Den Absonderungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft hat die junge Frau nicht bekommen, weil dort nachweislich eine falsche Nummer von ihr verwendet wurde. „Ich musste im Frühjahr als Kontaktperson in Quarantäne, habe dann im Sommer eine neue Nummer bekommen und die BH hat die alte verwendet. Die war aber nachweislich nicht erreichbar, das haben wir ausprobiert.“

Die Richterin glaubte ihr und fällte einen Freispruch mit Hinweis darauf, dass es bei den Testergebnis-Übermittlungen ja öfter Probleme gegeben habe, „was fast jeder schon am eigenen Leib erfahren hat“.

