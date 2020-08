Das Team des Netzhaut Festivals rund um Katharina Stemberger und Fabian Eder hat nun das Programm für das erste Filmfestival dieser Art in Wiener Neustadt präsentiert. Und eines ist schon beim ersten Blick darauf klar, wer möglichst viel davon sehen will, wird ein bisschen im Stress sein, denn die Auswahl zwischen den Filmen und Dokumentationen im Bürgermeistergarten und im Stadttheater ist groß und dann sind da ja noch die Konzerte und Diskussionen zu den Filmen....

Donnerstag, 27. August:

17.30 Steinbühne im Bürgermeistergarten: Meet & Greet

18.30 Hauptbühne: Eröffnung, Konzert von „Velvet Elevator“ & „Die Strottern“

20.30 Hauptbühne: Dokumentarfilm „Immortal“

20.30 Stadttheater: „Sons of Denmark“

Freitag, 28. August:

10.00 Filmfrühstück auf der Steinbühne

12.30 Stadttheater: Spielfilm „Mr. Jones“

15.15 Steinbühne: Podium zu „Das verkehrte Bild“

15.00 Stadttheater: Nachwuchsprogramm 1 - „Sun Dog“, „Losing the Sponge“, „Swatted“, „Das Urteil im Fall K.“ und „Water and Salt“

16.00 „Walking Concert“ auf der Steinbühne mit „Die Strottern“

16.45 Steinbühne: Podium zu Nachwuchsprogramm 1

17.00 Stadttheater: Spielfilm „County Lines“

18.00 Steinbühne: Filmcocktail mit Musik von Sammy Davis Sr.

19.15 Stadttheater: Dokumentarfilm „Immortal“

20.30 Hauptbühne: Dokumentarfilm „The Disappearance of My Mother“

20.30 Stadttheater: Nachwuchsprogramm 2 „A Perfect Me, „A Perfect You“, „All Cats Are Grey in the Dark“, „Don’t be a Pussy“, „At Home“ & „Alma Nel Branco“

22.00 Steinbühne Podium zu Nachwuchsprogramm 2

Samstag, 29. August:

10.00 Filmfrühstück auf der Steinbühne

11.00 Stadttheater: Dokumentarfilm „Another Reality“

13.00 Steinbühne: Podium „Die andere Realität“

13.00 Stadttheater: Dokumentarfilm „Sheme Birds“

14.45 Steinbühne: Podium zu „Die geraubte Zukunft“

14.45 Stadttheater: Nachwuchsprogramm 3 „Gaze With Me“, „Clean With Me (After Dark)“, „Find Fix Finish“, „Travelogue Tel Aviv“ und „Mars, Oman“

15.00 Walking Concert auf der Steinbühne

16.15 Stadttheater: Spielfilm „Gundermann“

17.00 Steinbühne: Podium zu Nachwuchsprogramm 3

18.45 Hauptbühne: Konzert „5/8erln in Ehren“

20.30 Hauptbühne: Spielfilm „Die Sehnsucht der Schwestern Gusmao“

20.30 Stadttheater: Nachwuchsprogramm 1 „Sun Dog“, „Losing the Sponge“, „Swatted“, „Das Urteil im Fall K.“ & „Water and Salt“

Sonntag, 30. August:

10.30 Filmfrühstück auf der Steinbühne

12.00 Stadttheater: Nachwuchsprogramm 2 „A Perfect Me, A Perfect You“, „All Cats Are Grey in the Dark“, „Don’t be a Pussy“, „At Home (Quedarse en Casa)“ und „Alma Nel Branco“

14.00 Stadttheater: Dokumentarfilm „My Father The Spy“

15.00 Walking Concert auf der Steinbühne mit Matthias Loibner

15.00 Steinbühne: Podium zu „Die sichtbare Frau“

16.00 Steinbühne: Podium zu „Der tiefe Graben“

16.00 Stadttheater: Nachwuchsprogramm 3 „Gaze With Me“, „Clean With Me (After Dark)“ „Find Fix Finish“, „Travelogue Tel Aviv“ und „Mars, Oman“.

Infos und Tickets unter www.netzhaut-ton-film-festival.at