Die Stadt trauert um einen langjährigen Gemeindepolitiker: Erich Sameck war für die KPÖ ab 1954 im Gemeinderat, von 1967 bis 1970 auch Stadtrat, ehe er sich 1986 zurückzog. Bekannt war Erich Sameck auch als Chefredakteur der „Wr. Neustädter Nachrichten“, die er bis 1985 leitete.

SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger: "Wir müssen von einem ganz Großen Abschied nehmen. Erich Sameck war nicht nur ein Vorkämpfer für fairen Journalismus in Wiener Neustadt, sondern auch ein extrem engagierter Mensch. In seinen politischen Funktionen hat er maßgeblich am Wiederaufbau unserer Stadt mitgewirkt. Wir verneigen uns vor seinen Leistungen, unser Mitgefühl gilt allen Hinterbliebenen!"