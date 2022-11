Über 500 Stunden bei FF-Schwerpunktausbildung

Werbung

80 ehrenamtliche Einsatzkräfte nahmen diese Woche an zwei Ausbildungsterminen zum Thema "Menschenrettung aus PKW" teil und leisteten dabei 512 Ausbildungsstunden. Am Lehrplan standen neben Schneidetechniken bei verschiedenen Fahrzeugtypen auch die Personenrettung und Stabilisierungsmaßnahmen von Pkws. Nach einem vorangegangenen Lehrsaalmodul am Montag, durften die Teilnehmer das theoretisch erworbene Wissen am Samstag praktisch üben und anwenden.

Nach den Einschränkungen der Pandemiejahre durfte der Fachbereich "Ausbildung" heuer wieder durchstarten. Nach Vorbereitungsmodulen konnte der Ausbildungsinhalt nun in einer intensiven Woche abgeschlossen werden.



Unterstützt durch die Sanitäter des Feuerwehr-Medizinischen-Dienst der FF Wr. Neustadt wurde auch auf die Patientenversorgung sowie schonende Rettung von Verunfallten eingegangen. Erstmals übten dabei Feuerwehrleute mit unterschiedlichstem Ausbildungsniveau in Kleingruppen zusammen. Durch die Durchmischung konnten auch komplexere Übungsszenarien gemeinsam bewältigt werden. Während die erfahrenen Feuerwehrleute ihr jahrelang angeeignetes Wissen an die junge Generation weiter geben durfte, profitierte der Ausbildungszug sowie die Feuerwehrjugend von diesen Ratschlägen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.