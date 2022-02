Unterschriften-Aktion für Wachzimmer am Bahnhof: „Zuspruch war groß“

Mit Montag endete die Unterschriften-Aktion der SPÖ für ein Polizei-Wachzimmer am Bahnhof. Schätzungsweise 1.500 Menschen haben die Petition unterschrieben, schätzt Vizebürgermeister Rainer Spenger, eine genaue Auswertung laufe noch.

„Der Zuspruch aus der Bevölkerung war sehr groß, es gibt eigentlich keinen Grund, kein Wachzimmer am Bahnhofs-Areal zu wollen“, so Spenger. Das Thema wird jetzt via Nationalrätin Petra Vorderwinkler ins Parlament gebracht, zudem soll das Wachzimmer auch in der kommenden Gemeinderatssitzung am 14. Februar thematisiert werden. Bisher gab es aber von den anderen Parteien im Neustädter Gemeinderat keine Unterstützung für das Vorhaben der SPÖ.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren