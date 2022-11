Unterstützung für Triebwerk: Ein Dinner, um die Kultur zu fördern

Um das „Triebwerk“ gut in das nächste Jahr zu bringen, startet der Verein „Jugend & Kultur“ wieder eine große Unterstützungsaktion: Im November kann man exklusive „Goodies“ kaufen und so die Jugend- und Kulturarbeit am Alten Schlachthof unterstützen. „Leider klafft seit dem 50-Prozent-Förderschnitt der Stadt 2016 nach wie vor ein beträchtliches strukturelles Minus im unserem Budget, das wie ein Damoklesschwert über dem Triebwerk hängt“, so Conrad Heßler: „Darum müssen wir jedes Jahr von Neuem Spenden sammeln, um das Triebwerk offenhalten zu können.“

Das kommende Jahr stelle das Triebwerk – wie andere Vereine – angesichts gekürzter Förderungen und der Teuerung vor zusätzliche Herausforderungen. „Wir bieten in diesem Jahr so viele Goodies wie noch nie. Auch um einen kleinen Preis kann man sich Triebwerk-Merch leisten. Von Wimpeln, über T-Shirts bis hin zu einem Dinner im Triebwerk – da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, so Triebwerk Chef-Booker Harald Steiner.

Triebwerk für einen Tag um 500 Euro

Neben einer Mitgliedschaft (ermäßigt 12 Euro, normal 30 Euro, fördernd 120 Euro) gibt es Merchandising wie Wimpel (15 Euro), Tasse (22 Euro), Turnbeutel (25 Euro), T-Shirt (35 Euro), Sweater (45 Euro) oder auch einen auf 30 Stück limitierten Klappstuhl (45 Euro) zu erstehen. Angeboten wird im diesjährigen Support-Monat November auch ein „Dinner für zwei“ im Triebwerk um 150 Euro. Wer das Triebwerk für eine eigene Feier oder Veranstaltung für einen Tag mieten will, ist mit 500 Euro dabei.

