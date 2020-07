"Die Haftbedingungen für die Insassen der Justizanstalt waren menschenunwürdig", hielt Volksanwalt Werner Amon (ÖVP) in einer Aussendung fest. Die Bedingungen waren im Jahresbericht 2019 kritisiert worden.

Infolge von Insassen-Beschwerden an die Volksanwaltschaft seien damals im Zuge von Besichtigungen gravierende Mängel festgestellt worden. Diese seien nun durch die zum Teil in Eigenregie erfolgte Sanierung behoben worden. "Hier geht es nicht um Luxus, sondern um Mindeststandards und diese lassen in einigen Anstalten extrem zu wünschen übrig", betonte Amon.