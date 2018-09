Wechsel an der SPÖ-Parteispitze: Sitz folgt Karas .

Am Sonntag wurde in der Klausur des SPÖ-Gemeinderatklubs ein Wechsel an der Spitze der SPÖ Wiener Neustadt beschlossen. Margarete Sitz folgt Horst Karas und wird, sofern diese Entscheidung von den SPÖ-Gremien beschlossen wird, Karas als Parteiobfrau und als Vizebürgermeisterin folgen.