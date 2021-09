Am Ende kürte sich die Wiener Neustädter Band „Up Close“ mit Peter Buchhas, Bernhard Fries, David Oberger und Florentin Pinter (Foto links) zum Sieger. Mit eigenen Kompositionen und einem rockigen Cover von „My Heart Will Go On“ von Celine Dion verdienten sie sich den Titel „88.6 Headliner 2021“. Freuen dürfen sie sich unter anderem über eine Albumproduktion mit Produzent Daniel Fellner, eine professionelle Management-Betreuung von FFS Boo-Kings, einen Startbonus von 700 Euro von der Erste Bank, einen Auftritt als exklusiver Headliner bei der Ö-Ticket Alive-Konzertreihe und vieles mehr.