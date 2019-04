Nachdem der Notruf abgesetzt wurde, versuchte der Wohnungsmieter den Brand mit einem Handfeuerlöscher vom Gang der Wohnhausanlage zu bekämpfen, während seine Frau und die beiden Kinder sich in Sicherheit brachten.



In der Zwischenzeit traf Fahrzeug um Fahrzeug der Feuerwehr Wiener Neustadt ein. Innerhalb weniger Minuten konnte Brandaus gegeben werden. In der Brandwohnung wurde durch den Atemschutztrupp noch eine Katze entdeckt. Das verschreckte Tier wurde mit medizinischem Sauerstoff versorgt und in die Tierklinik gebracht.

"Das Auslösen der höchsten Alarmstufe bedeutet immer eine immense Aufmerksamkeit. Ich bin froh, dass unsere Kameraden auch unter der Woche so engagiert in ihrer Freizeit für Wiener Neustadts Sicherheit sorgen", so Josef Bugnar. 47 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt konnten mit 11 Fahrzeugen nach einer knappen Stunde wieder einrücken.



Die Schaulust führte noch zu einem Nachfolgeeinsatz: Aus dem benachbarten Wohnblock waren Mieter ins Freie gelaufen, um den Einsatz zu beobachten. Dabei fiel die Tür ins Schloss und sie konnten nicht mehr in die Wohnung zurück. Das Logistikfahrzeug musste mit der Nachtbereitschaft nach dem Brandeinsatz ausrücken, um die Türe zu öffnen.