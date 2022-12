Zum Baustart des Stadttheaters: Was für ein Theater!

Werbung

Wenn das Stadttheater im Herbst 2024 sein 230-jähriges Bestehen und die Wiedereröffnung nach der Sanierung feiert, werden schon die ersten Schritte ins Haus hinein bei den Besuchern für Staunen sorgen: Der Eingangsbereich wird größer, moderner und heller gestaltet sein als bisher. Um Platz für das einladende Foyer zu schaffen, wird im Theaterraum eine neue Mauer eingezogen, neun „halbe“ Sitzreihen (knapp 50 von bisher rund 660 Sitzplätzen) ganz hinten fallen weg. „Das Foyer vergrößert sich drastisch. Man kommt hinein und geht über das neu gestaltete Buffet und die Garderobenbereiche seitlich in den Theaterraum“, erklärt Stadt-Baudirektor Manfred Korzil beim Lokalaugenschein mit der NÖN anlässlich des Baustarts vergangene Woche.

Der Theaterraum wird nur technisch verändert. Die Drehbühne wird auf den neuesten Stand gebracht. Viele (für Besucher unsichtbare) Mikrofone und ein modernes Mischpult sollen für guten Klang sorgen – schließlich spielen künftig die Nö. Tonkünstler hier Konzerte. Wichtig: Der Theaterraum wird barrierefrei erreichbar sein, zudem wird ein neuer Lift in den ersten Stock eingebaut. Eine neue Tageskassa wird ebenfalls von außen barrierefrei erreichbar sein. Ein oft geäußerter Besucher-Wunsch wird erfüllt: Die Zahl der Damen-Toiletten wird deutlich erhöht. Mit dem Bundesdenkmalamt werden „Zeitkapseln“ eingerichtet: Räume, die mit alten Einrichtungsgegenständen ausgestattet sind, „damit die Besucher auch die Geschichte des Hauses sehen“, so Korzil.

Stadt und Land investieren 14,5 Millionen Euro

„Das Stadttheater wird in einen zeitgemäßen Zustand gebracht, vor allem aber bekommen wir Landeskultur in die Stadt und die Region“, sagt Kulturstadtrat Franz Piribauer (ÖVP): „Damit erweitern wir unser kulturelles Repertoire und können ein noch vielfältigeres Angebot bieten, ohne auf bewährte und beliebte Kulturaktivitäten zu verzichten.“ Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) ergänzt: „Nachdem die Kasematten und St. Peter an der Sperr saniert und reaktiviert wurden, freuen wir uns, dass wir auch das historische Stadttheater einer Sanierung und Reaktivierung unterziehen können. Gemeinsam mit dem Land NÖ und der Ecoplus ist es uns als Stadt gelungen, dass wir 14,5 Millionen Euro in einer Drittelfinanzierung aufstellen konnten. Damit ist gewährleistet, dass das Stadttheater an den Stand der Technik angepasst werden kann, ohne die historische Bausubstanz zu beeinträchtigen.“

