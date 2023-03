David Reinisch ist neuer Kommandant der Polizeiinspektion Burgplatz

Die Polizeiinspektion Burgplatz in Wiener Neustadt hat einen neuen Kommandanten: David Reinisch hat diese Funktion mit Anfang Februar übernommen. Der Grünbacher, der am Samstag seinen 52. Geburstag feiert, tritt damit die Nachfolge von Josef Fromwald an.

Begonnen hat die Karriere bei der Exekutive bereits im Alter von 15 Jahren, „damals gab es noch die dreijährige Ausbildung als Polizeipraktikant“, erinnert er sich im Gespräch mit der NÖN. Dann folgten 20 Jahre Polizeidienst in Wien, danach 10 Jahre bei der Cobra. Seit 2017 arbeitet er auf der Polizeiinspektion Burgplatz, die mit 70 Beamten übrigens die größte in Niederösterreich ist. Schwerpunkte sind vor allem die Innenstadt, aber auch die Schutzzonen wie der Bahnhof. „Internetbetrügereien und Cyberkriminalität sind aber stark auf dem Vormarsch und beschäftigen uns mittlerweile sehr stark,“ so David Reinisch.

Vor kurzem war er mit Polizeichef Manfred Fries zu Besuch bei Klaus Schneeberger. "Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist für uns als Stadt Wiener Neustadt natürlich von ganz wesentlicher Bedeutung. Wir pflegen dabei nicht nur eine enge Partnerschaft mit dem Stadtpolizeikommando rund um Kommandant Manfred Fries, sondern auch mit den Polizeiinspektionen in den Stadtvierteln. Die PI Burgplatz hat durch ihre Lage in der Innenstadt und der Nähe zum Bahnhof natürlich eine ganz besondere Bedeutung für die Sicherheit in der Stadt. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle und gratuliere David Reinisch zur Bestellung als Postenkommandant und freue mich auf die Zusammenarbeit", so der Stadtchef.

