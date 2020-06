„Mit dem Kultursommer setzen wir einen kulturellen Akzent, der gerade nach dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie ganz besonders wichtig ist. Wir unterstützen damit nicht nur lokale Künstlerinnen und Künstler, sondern auch die Innenstadt-Unternehmer sowie die Gastronomen. Gleichzeitig bieten wir unseren Gästen auch hochkarätige Unterhaltung mit dem ‚Netzhaut Ton Film Festival‘ Ende August als absolutes Highlight. Somit ist nach Corona wirklich wieder was los in unserer Innenstadt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer zu dieser neuen Veranstaltungsreihe.

Allgemeines zum Programm

Im Rahmen des „Kultursommers“ finden unter anderem die bereits aus dem Vorjahr bekannten „Filmabende im Bürgermeistergarten“ statt. Dazu werden am Samstagvormittag auch Frühschoppen mit kleinen Musikgruppen als Ersatz für die traditionellen Stadtkonzerte Leben in die Innenstadt bringen.

Klassik-Fans werden mit den Matineen im Stadtpark auf ihre Kosten kommen, außerdem sind Musik-Auftritte am Marienmarkt genauso geplant wie Konzerte bei den Schanigärten oder Theater-Auftritte zum Beispiel im „Café Tscherte“ bei den Kasematten. Abgerundet wird das Programm mit Lesungen (im Innenhof des Stadtmuseums) sowie Musik-Auftritten (im Rahmen der „Open Stage“) als Beitrag der Jugendkultur in der Stadt.

Für die einzelnen Veranstaltungen und Standorte laufen derzeit noch die Detailabstimmungen – vor allem auch unter welchen Covid 19-Bedingungen die Veranstaltungen stattfinden werden. Auch Begrenzungen der Besucheranzahl werden teilweise notwendig sein.

Das Programm im Detail

LESUNGEN / Innenhof des Stadttheaters

DO 02.07.: Peter Meissner in Kooperation mit Buchhandlung Thiel, 19.30 Uhr

DO 30.07.: Andreas Gruber in Kooperation mit Thalia, 19.30 Uhr

DO 13.08.: Club Poesie in Kooperation mit Buchhandlung Hikade & Streichtrio Pythagoras, 19.30 Uhr

KONZERTE

MI 01.07.: Hofkonzert mit Querflötenmusik Innenhof des Stadttheaters, 16.00 Uhr

FR 03.07.: Backdoor Blues Band Marienmarkt, 19.00 Uhr

SA 04.07.: Klarinettenmatinee Innenhof des Stadttheaters, 10.00 Uhr

FR 10.07.: Handle with care Schrauthammerbrunnen, 19.30 Uhr

SA 11.07.: Jazz Trio mit Andi Pirringer Marienmarkt, 10.00 Uhr

FR 24.07.: Constantin Luger Schrauthammerbrunnen, 19.30 Uhr

FR 31.07.: Regina Haring Trio Allerheiligenplatz, 19.00 Uhr

FR 07.08.: Hauki Schrauthammerbrunnen, 19.30 Uhr

SA 08.08.: Mammut Horns featuring Nazide Marienmarkt, 10.30 Uhr

FR 14.08.: Betty Hartmann & Martin Rattay - Marienmarkt, 19.00 Uhr

FR 21.08.: Luke Andrews Band – Schrauthammerbrunnen, 19.30 Uhr

FR 04.09.: Gradwohl/Camaa Trio – Schrauthammerbrunnen, 19.30 Uhr

FRÜHSCHOPPEN

SA 04.07.: Kuchlbank-Buam - Schrauthammerbrunnen, 10.00 Uhr

SA 18.07.: LiBlos – Marienmarkt, 10.00 Uhr

SA 25.07.: Eisenbahnermusik Flugrad - Theater Café, 10.00 Uhr

SA 22.08.: Jugendblasmusik Katzelsdorf - Café Konditorei Köller, 10.00 Uhr

SA 22.08.: Quadra Buckliga - Café & Bistro Colibri, 10.00 Uhr

OpenAir Filmklassiker im Bürgermeistergarten

DI 07.07.: Grease (Tanzfilm/1978) – Bürgermeistergarten, 21.15 Uhr

DI 21.07.: Falco Konzert am Domplatz (1994) – Bürgermeistergarten, 21.15 Uhr

DI 04.08.: Romeo & Julia (1996) – Bürgermeistergarten, 21.15 Uhr

DI 18.08.: Alice im Wunderland (1951) – Bürgermeistergarten, 21.15 Uhr

Einlass: ab 20.15 Uhr/Filmbeginn: 21.15 Uhr (maximal 150 Besucher)

27.08.-31.08. „Netzhaut Ton Film Festival“* - Bürgermeistergarten/Stadttheater

MATINÈE IM STADTPARK

SO 12.07.: Ensemble „Chapelle nouvelle“ - Stadtpark Pavillon, 11.00 Uhr

SO 26.07.: Trio Amabiles - Stadtpark Pavillon, 11.00 Uhr

SO 09.08.: Square Waltz - Stadtpark Pavillon, 11.00 Uhr

SO 23.08.: Gitarrenduo mit M.P.Horvath u. D.Sebastnik - Stadtpark Pavillon,11.00 Uhr

SO 06.09.: Holzbläserquintett Variè - Stadtpark Pavillon, 11.00 Uhr

Dauer: jeweils max. 1 Stunde

THEATER auf der Terrasse des Tscherte in den Kasematten

DO 16.07.: Dagmar Leitner/Szenische Lesung - Terrasse des Tscherte, 19.30 Uhr

DO 03.09.: Theater im Neukloster - Terrasse des Tscherte, 19.30 Uhr

UNTERHALTUNG in den Fußgängerzonen

SA 25.07.: Straßenmusik, Stelzengeher, Pantomime - Wiener Straße, 09-12.00 Uhr

SA 01.08.: Straßenmusik, Stelzengeher, Pantomime - Herzog L. Straße, 09-12.00 Uhr

SA 22.08.: Straßenmusik, Stelzengeher, Pantomime - NK Straße, 09-12.00 Uhr

OPEN STAGE im Bürgermeistergarten

DI 14.07.: Jugendkultur - Bürgermeistergarten

DI 28.07.: Jugendkultur - Bürgermeistergarten

DI 11.08.: Jugendkultur - Bürgermeistergarten

Bands und genaue Uhrzeiten werden erst festgelegt.

KINDERPROGRAMM

SA 18.07.: Spiel & Spaß für Kinder – Hauptplatz, 09-13.00 Uhr: „Gespensterjagd“ – befreie die Gruselgespenster mit einer Softballkanone

SA 29.08.: Spiel & Spaß für Kinder - Hauptplatz, 09-13.00 Uhr: Liefert euch heiße Ballschlachten in unserer Softball Arena

Nur bei den mit * gekennzeichneten Veranstaltungen ist Eintritt zu bezahlen!

AUSSTELLUNGEN

ab SA 04.07.: Wiener Neustadt packt aus* - Museum St. Peter/Sperr

ab SA 04.07.: Die Stadt als Festung* - Kasematten

ab FR 21.08.: Kunstausstellung mit Talos Kedl* - Museum St. Peter/Sperr

Absagen größerer Events

Der „Kultursommer“ ist vor allem auch deshalb ins Leben gerufen, um einen Ersatz für Veranstaltungen zu haben, die aufgrund der Corona-Vorgaben des Bundes in diesem Jahr nicht stattfinden können.

Dies sind:

Kinderschulschlussfest

Schnidahahn-Herbstauftakt

Maximilian-Mittelalterfest

Symphonic Rock

„Beethoven“-Konzert vom „Orchester Wiener Akademie“

Ausblick auf den Herbst

An der Ausrichtung des diesjährigen „Bunten Stadtfests“ wird zur Zeit noch gearbeitet, fix ist jedoch bereits das beliebte „Konzert für Wiener Neustadt“ am 10. September.

Das „Straßen.Kunst.Festival“, das wegen der Corona-Pandemie im Mai nicht stattfinden konnte, wird von 16. bis 18. Oktober wieder Straßenkünstler aus der ganzen Welt in die Wiener Neustädter Innenstadt bringen.