Live-Musik, Shoppen und mehr: Buntes Stadtfest lockt noch bis Sonntag in die Wiener Neustädter Innenstadt.

Stadtfest in vollem Gange .

Nach dem gelungen Auftakt mit dem "Konzert für Wiener Neustadt" am Donnerstagabend, geht ab heute die 5. Auflage des Bunten Stadtfestes über die Bühne.

Auch in diesem Jahr wurde ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, welches die Besucher bereits heute Nachmittag mit zahlreichen Aktionen und Attraktionen in die gesamten Innenstadt und ihren Geschäften lockt, ehe am Abend als Highlight neben vielen anderen Programmpunkten "ABBAriginal" für Stimmung sorgen wird.

Auch am Samstag lädt die Wiener Neustädter Innenstadt zum Shoppen und Erleben bei einem bunten Rahmenprogramm ein. Der Abend bietet dann mit "Symphonic Rock" ein Konzert-Erlebnis der Extraklasse, angeführt von Christian Kolonovits und zahlreichen Austropop-Stars. Das Wochenende wird am Sonntag letztlich mit dem "Dirndlgwandsonntag" abgerundet.

Alle Details zum diesjährigen Programm finden unter https://bit.ly/33idq0k.