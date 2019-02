In einer Wohnung in der Ausstellungsgasse hat 2014 alles angefangen: Die Sonne knallte herein, knappe 40 Grad, Schatten war Mangelware – dazu strenge Regeln der Genossenschaft für einen Sonnenschutz am Fenster, gerade was Bohrungen & Co. betrifft.

„Wir haben uns hingesetzt und zu tüfteln begonnen“, erinnert sich Stefan Hofinger, der das Problem gemeinsam mit Philipp Pamminger in Angriff genommen hat.

Herausgekommen ist „Blinos“ (Blinders & Rollos): Ein Sonnenschutz, der von jedermann selbst zusammengesteckt und außen am Fenster montiert werden kann. Via Anleitung auf der Homepage wird das Fenster ausgemessen, eine Woche später bekommt man den Steckbausatz zugeschickt. „Man braucht keine Fachkräfte oder Werkzeuge für die Montage“, erklärt Hofinger, der inzwischen mit der Firma Schlotterer Sonnenschutzsysteme einen Kooperationspartner gefunden hat.

ProSieben/Willi Weber

Vier Patente stecken in der Erfindung, mit der seine Firma jetzt durchstarten will – mit kräftiger TV-Unterstützung. In der Pro7-Abendshow „Das Ding des Jahres“ stellt Stefan Hofinger seine Erfindung vor. Er tritt dort gegen einen anderen Tüftler mit seiner Erfindung im direkten Duell an.

Eine Jury (unter anderem mit Lena Gercke und Joko Winterscheidt) sowie das Publikum entscheiden über ein mögliches Weiterkommen in eine Finalshow, bei der ein Werbedeal in der Höhe von 2,5 Millionen Euro winkt. „Die Aufzeichnungen in Köln waren wirklich cool. Es waren 600 Leute im Publikum, ein riesen Studio – dort, wo früher die Show von Stefan Raab aufgezeichnet wurde“, sagt Stefan Hofinger.

Ob er gewonnen hat, darf er der NÖN nicht verraten – wie es ausgegangen ist, sieht man am Dienstag, dem 26. Februar, um 20.15 Uhr auf Pro7.