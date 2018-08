Laurenzi Kirtag in Katzelsdorf .

In Katzelsdorf fand am Wochenende der 31. Laurenzi-Kirtag satt. Passend dazu war der Kirtagsbaum heuer auch genau 31 Meter hoch. Die Freiwillige Feuerwehr Katzelsdorf nutzte die Gelegenheit, um ihre aufwendige 140-Jahr-Ausstellung zu präsentieren. Zahlreiche Gäste ließen sich das Kirtags-Wochenende in der Katzelsdorfer Hauptstraße nicht entgehen.