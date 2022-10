Magie zum Dessert im „Gasthaus zum Dom“

Auf einem Mallorca-Urlaub als Jugendlicher war es um Harald Hoffmann-Tombor (46) geschehen: „Ich habe mir einen Straßenzauberer angeschaut – mir ist die Kinnlade runtergefallen.“ Es war die Initialzündung, selbst zum Zauberstab zu greifen. Dann folgte aber eine „magische Pause“ von 20 Jahren, seit fast zehn Jahren führt er mit seiner Frau die „Vom Fass“-Filiale in der Fußgängerzone Neunkircher Straße. Auf der Taufe seiner Tochter wurde schließlich wieder vom Papa gezaubert – und dabei blieb es auch. Die Lust zur Zauberei war wieder geweckt, die Idee der „After Dinner Magic Show“ folgte bald.

Dass Gregor Schubert alias „Gregory Diamond“ in der Ungargasse inzwischen sein Zauberzuberhör-Geschäft „Trickbox“ eröffnet hatte, traf sich gut, schnell war man sich einig, gemeinsame Sache zu machen. Allerdings machte dem Zauber-Duo dann Corona einen Strich durch die Rechnung.

„Das Danach war uns wichtig, dann kommt auch keine Hektik auf. Weder beim Essen, noch bei den Kunststücken“

Harald Hoffmann-Tombor und Gregor Schubert

Erst heuer im Juni gab es im „Gasthaus zum Dom“ die Premiere von „Magie zum Dessert“. Das Konzept ist einfach: Den Gästen wird ein 3-Gänge-Menü serviert, erst danach wird in zwei Shows von Gregor Schubert und Harald Hofmann-Tombor gezaubert. „Das Danach war uns wichtig, dann kommt auch keine Hektik auf. Weder beim Essen, noch bei den Kunststücken“, betonen die beiden.

„Salon Magie“ nennt sich der Stil, „die Gäste sind sehr nahe dran am Geschehen und werden auch eingebunden, trotzdem gibt es eine Art Bühne“, erklärt Schubert. An zwei Terminen, am 4. November und 2. Dezember, findet die „After Dinner Magic Show“ heuer noch statt: Kartenreservierung und Infos gibt es unter www.magiezumdessert.at .

Für alle Zauberbegeisterten gibt es übrigens jetzt auch einen eigenen Stammtisch: Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr im „Gasthaus zum Dom.“

