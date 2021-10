Jetzt wird‘s magisch in Krumbach

Ein bisschen Magie kann doch nie schaden. Das dachte sich auch Fabian Blochberger, der bereits mit zehn Jahren seine ersten Kartentricks in der Schule vorführte. „Dann wurde das Hobby zum Beruf“, erzählt Blochberger stolz. Angefangen hat alles klein, mit ein paar Auftritten bei Feiern, kleineren Shows sowie der beliebten Magic Dinner-Show. „Mein Traum war es schon immer, eine eigene große Show zu machen“, sagt er. Diesen Traum erfüllt er sich jetzt mit seiner „Fabulous“-Zaubershow. „Seit dem ersten Lockdown haben wir daran gearbeitet, jetzt ist die Zeit da.“

Von 5. bis 27. November ist „Fab Fox“ in Ostösterreich unterwegs. Sieben Stopps legt er ein, darunter in seinem Heimatort Krumbach in der AHA-Halle und in der Arena Nova in Wiener Neustadt. Zwei Lkws voll mit Requisiten touren mit ihm mit. Neben seinen Zaubertricks gibt es Tanzeinlagen der Gruppe „Seven2eight“.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

„Derzeit proben wir in der Arena Nova sogar bis ein, zwei Uhr in der Früh. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Arena Nova für die Möglichkeit“, ist Blochberger dankbar für die Kooperation.

Was erwartet die Zuschauer? „Es ist eine actionreiche Show mit viel Abwechslung. Große Illusionen und auch Gedankenlesen sind mit dabei“, plaudert „Fab Fox“ aus der Zauberkiste. Bis jetzt wird die Tour sehr gut angenommen, wie er erzählt: „Besonders Krumbach geht gut, immerhin ist das ein Heimspiel für mich“, meint Blochberger, dessen Familie die beliebte Eisgreissler-Manufaktur führt.