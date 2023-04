Ärger über Vandalen in der Wiener Neustädter Innenstadt

In den letzten Tagen hinterließen Vandalen ihre Spuren in der Wiener Neustädter Innenstadt. So landete etwa ein gelber Sack und eine Baustellenlicht auf dem Vordach des Juweliers Beier in der Herzog Leopold Straße. Verärgert zeigte man sich auch seitens der „Boutique Momo“ in der der Fußgängerzone Wiener Straße. Dort wurde ein bereits zum zweiten Mal ein Sonnenschirm umgetreten und demoliert, auch Blumen wurden schon ausgerissen und Töpfe zertrümmert.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.