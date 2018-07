Vierfacher Jochbein- und Augenhöhlenbruch, dazu steht eine Operation an, weil auch der Kieferknochen betroffen ist. Für einen 25-jährigen Neustädter endete eine Nacht in der Partyszene der Innenstadt im Spital. Jetzt sucht er Zeugen, denn der Angreifer konnte bis jetzt nicht ausfindig gemacht werden.

Der Neustädter hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mädchen auf der Straße in der Herrengasse angesprochen: „Ich hab‘ gefragt, ob sie was trinken will.“ Von hinten sei dann der Freund dazugekommen, „das habe ich nicht gewusst und mich entschuldigt, auch das Mädchen meinte, es sei nicht so schlimm“.

Damit dürfte die Sache für den Freund aber noch nicht erledigt gewesen sein: „Eine halbe Stunde später bin ich wieder an ihnen vorbeigekommen, da hat mir der Typ gesagt, dass ich mitkommen soll.“

"Ich dachte, er wollte reden"

Dass er mit ihm dann um die Ecke in die Böheimgasse (dort sind keine Kameras) gegangen sei, sei im Nachhinein naiv gewesen. „Ich dachte, er wollte reden. Ich war noch nie in eine Schlägerei verwickelt.“ Zum Reden kam es aber nicht: „Er hat einmal aufgeschaut und mir dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ich bin zu Boden und dann hat er nochmal zugeschlagen.“ Die Folgen: Schwere Verletzungen im Gesicht, „alles war voller Blut“, ein Freund brachte ihn danach ins Spital.

Mittlerweile wurde Anzeige wegen schwerer Körperverletzung erstattet, das Opfer hofft, dass der Angreifer auf den Überwachungskameras in der Partymeile erkennbar ist. Trotzdem bittet er eventuelle Zeugen, sich für den Vorfall (ca. 3.40 Uhr) zu melden, denn: „Ich will ihn eigentlich nicht damit davon kommen lassen.“

Zeugen können sich an die NÖN-Redaktion (redaktion.neustadt@noen.at oder 02622/24224) wenden, der Kontakt wird dann hergestellt.