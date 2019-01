Insgesamt 150 Gäste versammelten sich beim heurigen Sauschädelessen, um Geld für Alexandra Büchler zu sammeln. Dabei konnte das junge Mädchen, das im Mai 2018 bei einem Autounfall auf der B60 Richtung Eggendorf schwere Verletzungen erlitt, mit einer Summe von insgesamt 2.700 Euro unterstützt werden.

„Es ist uns ein Bedürfnis, das für die Mitglieder der Gemeinde zu tun. Der Vorfall im letzten Jahr mit Alexandra hat uns alle sehr mitgenommen. Wir möchten denjenigen mit diesen Spenden helfen, die diese am dringendsten benötigen. Das ist für uns ja nicht viel Arbeit im Vergleich dazu, wie wir jemandem in Not damit helfen können,“, sagt ZZ-Gemeinderat Gerald Lichtenwörther, einer der Veranstalter.

"Haben uns dazu entschlossen, das Schauschädlessen jährlich zu veranstalten"

Die Tradition der Spendenaktion wird in dieser Form seit mittlerweile acht Jahren durchgeführt und von der „Sauschädelgruppe“, einem Zusammenschluss von sechs Freunden aus Zillingdorf, auf privater Basis veranstaltet. „Begonnen hat es damit, dass ich der Familie von einem meiner Freunde helfen wollte, der ebenfalls ein schlimmes Schicksal erleiden musste. Nachdem die Veranstaltung damals schon erfolgreich war, haben wir uns dazu entschlossen, das Sauschädelessen jährlich zu veranstalten“, sagt Lichtenwörther.

Die Veranstaltung findet immer zu Neujahr im Feuerwehrhaus statt, wo Getränke und Essen bereitgestellt werden. Die eingenommenen Spenden werden an eine bedürftige Person oder Familie aus Zillingdorf übergeben. Dabei kommen meist Spenden in der Höhe von rund 2.000 Euro zustande.