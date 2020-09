Seit gut zwei Jahrzehnten kämpft ZZ-Bürgermeister Harald Hahn für einen dauerhaften Wasserfluss in der Leitha. Und wie sich in den vergangenen Monaten gezeigt hat, muss der Ortschef weiterhin alle Hebel in Bewegung setzen. Denn die Leitha trocknet aus – und das zum Leidwesen vieler Tiere. Fische verenden im Flussbett, aber auch die Leitha-Au ist durch die andauernde Trockenheit in Gefahr.

Verursacht werden die Probleme durch die ständige Wasserentnahme aus der Leitha. Das Wasser wird vor allem zur Speisung der Fischa und des Wiener Neustädter Kanals benutzt. Kleinkraftwerke greifen auf das Wasser zu, doch Hahn fordert einmal mehr, dass die Ressourcen, die die Leitha als Mutterfluss bietet, nicht komplett ausgeschöpft werden. „Es kann nicht mehr Wasser entnommen werden, als da ist“, ärgert sich Hahn.

Dabei sollte der dauerhafte Wasserfluss in der Leitha schon längst Realität sein. Bereits 2009 präsentierte das Bundesministerium für Umwelt eine Studie, wie es möglich ist, die Leitha ganzjährig mit Wasser zu versorgen. Damals stand die Umsetzung des Projektes etappenweise bis ins Jahr 2021 auf dem Plan. Hahn kann aber keine Veränderung erkennen. Im Gegenteil, niemand fühlt sich für diese Problematik zuständig, kritisiert der Ortschef.

Ein Einschreiten ist auf mehreren Ebenen nötig

Zwar sieht der vom Ministerium herausgegebene nationale Gewässerbewirtschaftungsplan aus dem Jahr 2015, Maßnahmen für die Leitha bis zum Jahr 2027 vor, Hahn will sich aber damit nicht zufrieden geben. Ein schnelles Handeln ist nötig – und zwar auf mehreren Ebenen. Sowohl die Bezirkshauptmannschaft als auch das Land, der Bund und die Verbände müssen einschreiten.

Der Ortschef ist sich bewusst, dass es keine einfache Lösung gibt, zuzusehen, wie die Leitha weiter austrocknet, ist für ihn aber keine Option. „Muss man eine Anzeige einbringen auf Diebstahl der Leitha, damit etwas passiert? Ich gebe sicher nicht auf, bis die Leitha wenn auch nur mit geringer Wassermenge dauerhaft dotiert ist!“, sagt Hahn.