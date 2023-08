Duo rettete Bewohner aus brennendem Haus in Wiener Neustadt

„Schau, da brennt's!“ Der Heimweg von Martin Schuler und Markus Valenka vom SC-Match im Stadion nahm am Freitag eine unerwartete Wende. Als die beiden gegen 23.15 Uhr den Flugfeldgürtel entlang fuhren, kamen sie an einem Wohnungsbrand an der Ecke Wielandgasse vorbei. „Wir sind sofort stehen geblieben und hingelaufen. Vor dem Haus sind einige Menschen gestanden, wir haben gefragt, ob da noch wer drin ist. Sie haben uns gesagt, ein gehbehinderter Mann.“

Die beiden fackeln nicht lange, stürmen in das Gebäude und machen sich auf den Weg in den zweiten Stock. „Ich hab noch einen Feuerlöscher mitgenommen, weil wir nicht wussten, ob wir in die Wohnung mussten“, erinnert sich Martin Schuler.

Und tatsächlich: Ihre Rufe „Ist da noch wer?“ werden erwidert, vor der brennenden Wohnung im zweiten Stock finden sie einen Mann liegend. „Ich hab noch nie so viel Rauch gesehen“, erinnert sich Martin Schuler, „Gott sei Dank war der Mann nicht mehr in der Wohnung.“

Gemeinsam mit seinem Freund Markus Valenka trägt er den Mann die Stiegen hinunter ins Freie, wo er von den Rettungskräften versorgt wird. „Wir kennen uns seit der Hauptschule und haben zusammen Fußball gespielt – es war schnell klar, dass wir uns nicht alleine lassen und das gemeinsam durchziehen. Wir haben nicht viel überlegt.“

Wenig später nach der Rettungsaktion treffen die Einsatzkräfte ein. Sowohl Martin Schuler als auch Stefan Valenka müssen wegen Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, können es aber noch am selben Tag verlassen.

Die Feuerwehr – 43 Mitglieder standen im Einsatz – kann das Übergreifen der Flammen auf Teile des Dachstuhls verhindern, über mehrere Löschleitungen im Haus sowie über einen Außenangriff via Hubsteiger kann der Brand gelöscht werden.