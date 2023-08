Lebensretter holten Mann aus brennender Garage in Bromberg

Drei von ihnen erhielten für ihr mutiges Einschreiten die Goldene Ehrennadel für besondere Verdienste um die Marktgemeinde Bromberg: Bei einem Garagenbrand am 5. Mai hatten sie viel Courage bewiesen und damit wahrscheinlich einem Mann das Leben gerettet. Ein rasch zu Hilfe geeilter Nachbar hatte versucht, mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Vermutlich durch das Einatmen der Rauchgase verlor er das Bewusstsein und stürzte eine Leiter hinunter. Die drei Anrainer Martin Ruthner, Franz Mannsberger und David Schwarz bemerkten den Bewusstlosen und holten ihn, ohne lange nachzudenken, aus der brennenden Garage heraus.

Vizebürgermeisterin Renate Buchegger, Josef und Elisabeth Pfatschbacher sowie Bürgermeister Josef Schrammel. Foto: Franz Stangl, NÖN

Der vierte Geehrte des Abends war SPÖ-Gemeinderat a. D. Josef Pfatschbacher. Das Urgestein in der Bromberger Kommunalpolitik – eine Bezeichnung, die sich keiner so sehr wie er verdient – war vom 7. 4. 1980 bis 28. 6. 2023, das sind 43 Jahre und drei Monate, in der Gemeindepolitik tätig. Fast die gesamte Zeit über war er Mitglied des Prüfungsausschusses – ab dem 8. Mai 1995 bis zum Schluss sogar als deren Vorsitzender. Josef Pfatschbacher: „Der Prüfungsausschuss war mein Hobby. Und ich kann schon sagen, dass wir immer einen effizienten Prüfungsausschuss installiert hatten.“

Lob kam auch seitens ÖVP-Bürgermeister Josef Schrammel: „Ich habe viel von ihm lernen können. Josef Pfatschbacher hat immer ein waches Auge gehabt, dass nirgends ein Fehler passiert.“

Tatsächlich entging dem langjährigen Prüfer kein Fehler. Mit viel Zeitaufwand prüfte er die Gemeindegebarung penibel genau: „Aber seine Arbeit war immer lösungsorientiert“, zollt ihm der Bürgermeister Anerkennung. Der Lohn für seine jahrzehntelange, gewissenhafte Arbeit bekam er am Freitag präsentiert: den Goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Bromberg. Einen Blumenstrauß gab es auch für Elisabeth Pfatschbacher – sie musste wegen der Tätigkeit ihres Mannes oft viel Zeit alleine daheim verbringen.