Frau rettete Pensionisten in Theresienfeld vor dem Ertrinken

Ein 79-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in Theresienfeld vor dem Ertrinken gerettet worden. Eine Frau hatte Hilferufe gehört und die Polizei verständigt. Beamte fanden laut Aussendung einen im Tirolerbach liegenden Mann, der nur noch mit dem Kopf aus dem Wasser ragte, und zogen ihn heraus. Der unterkühlte Pensionist wurde ins Spital gebracht. Er hatte Kopfverletzungen erlitten und laut seinen Angaben etwa eine Stunde hilflos im Wasser verbracht.

Beim Eintreffen der Beamten gegen 0.30 Uhr befand sich der 79-Jährige in Schräglage an der Wand des Wasserbeckens. Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt gab an, dass er in den Bach gefallen sei. Er habe sich nicht aus eigener Kraft retten können. Der Pensionist wurde von der Rettung ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert, berichtete die niederösterreichische Polizei.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.