Wie die NÖN berichtete, brannte es vor zwei Wochen im Schulgebäude der HLW. Jetzt wurde bekannt, dass es Schülern zu verdanken ist, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Der Schüler Alexander Wagner entdeckte den Brand in der Herren-Toilette.

„Vor Schock bin ich erst einmal erstarrt und dann wieder in meine Klasse zurück gerannt“. Nachdem er seinen Mitschülern sagte, dass es in der Schule brennt, nahm er den Feuerlöscher und übergab diesen seine Klassenkolleginnen Melanie und Nadine Schmidhofer.

Die 16-Jährigen sind nämlich Feuerwehrfrauen und seit sechs Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Puchberg am Schneeberg dabei. „Wir waren nicht nervös, während wir das Feuer löschten. Das Ganze dauerte höchstens zehn Sekunden“, sagten die Schülerinnen im Gespräch mit der NÖN.

Von Direktor Harry Komuczky gab's ein Geschenk in Form von Merci-Pralinen. Und: Die Schüler dürfen sich an einem Tag ihrer Wahl schulfrei nehmen, „insofern an diesem Tag keine Schularbeiten anstehen“, schmunzelt der Direktor.