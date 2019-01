Schon einmal ging eine Brau-Tradition der Stadt zu Ende: 1926 wurde die „Aktien-Gesellschaft Wr.-Neustädter Brauhof“ aufgekauft und ging in der „Aktiengesellschaft der Liesinger Brauerei“ auf. Das Brauhof-Areal nahe dem (Ex-)Leiner-Areal war schon bald Geschichte.

2014 wurde die Geschichte des Wiener Neustädter Biers wiederbelebt: Seitdem braute die Brauerei Kobersdorf nach einem eigenen Rezept das „Wiener Neustädter Bier“. Knapp fünf Jahre später wird das Projekt wieder eingestellt, wie Braumeister Peter Döllinger gegenüber der NÖN bestätigt. „Es hat sich einfach nicht mehr rentiert, das Bier wurde zu wenig gekauft.“ Allein im letzten Jahr sei um 30 Prozent weniger Bier gekauft worden als im Jahr davor. Die Einstellung der Produktion sei bedauerlich, heißt es seitens der Stadt.

Ob es eine Zukunft für die Marke gibt und wie die aussehen könnte, werde zur Zeit anhand der rechtlichen Rahmenbedingungen evaluiert. Biertrinker können trotzdem auf „regionale Kosten“ kommen. Seit dem Vorjahr gibt es das „Stadt & Land mitanand“-Bier der Brauerei Schwarz in Krumbach in Kooperation mit dem Neustädter Unternehmer Wolfgang Leinweber (Anstalt für Getränke 42 in der Brodtischgasse).

„Das „Stadt & Land mitanand“-Bier ist eine tolle Kooperation der Stadt mit der Region und spiegelt alle „Stadt & Land mitanand“-Bestrebungen sowie den Landesausstellungsgedanken hervorragend wider“, heißt es seitens der Stadt.